Алсу примерила образ Ольги Бузовой

Популярная певица Алсу примерила новый образ для съемок нового клипа. Поклонники отметили сходство с Ольгой Бузовой.

Певица Алсу подготовила для фанатов настоящий подарок клип на песню "Love U Back". Вот только зрители не увидят в видео привычные длинные темные волосы артистки. Теперь у Алсу короткая стрижка, а темный цвет волос сменился на платиновый блонд. Стоит отметить, что со своей восточной внешностью Алсу выглядит очень эффектно в образе блондинки. Вот только большинство подписчиков в микроблоге тут же отметили, что уж слишком она так стала похожа на Ольгу Бузова. По мнению подписчиков Алсу, образ Ольги до начала ее сценической карьеры как раз и являет собой новый стиль Алсу.

Напомним, что недавно в сети бурно обсуждали то, как выросли дочери певицы Алсу. Сейчас Сафине уже 11 лет, а Микелле 10. Пользователи интернета отметили, что девочки вырастут настоящими красавицами. К слову, младшая дочь Алсу уже несколько раз появлялась на сцене с мамой и показывает очень хорошие артистические способности. Сафина, старшая дочь Алсу, также занимается творчеством, но выступает не так часто, как Микелла. Однако многие уже заметили, что ростом Сафина в свои 11 почти догнала маму.

По этой причине многие полагают, что из нее вырастет модель.