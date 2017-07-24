Шакира явилась на выпускной сына в футболке с его фотографией

Всемирно известная певица Шакира устроила для своего старшего сына незабываемый день, втянув в свою «авантюру» все поколения семейства.

Старший сын Шакиры и Пике Милан закончил первое в своей жизни учебное заведение – он получил дошкольное образование. Для многих современных родителей переход ребёнка из дошкольного заведения в первый класс является важным событием, и подходят они к нему ответственно. Так поступила и Шакира, нарядив всю семью в одинаковые костюмы.

Певица не стала обращаться за помощью к дизайнерам и сделала всё своими руками. В итоге, заявиться на праздник сына Шакира вместе с семьёй решила в футболках с напечатанной на них фотографией Милана. Поклонники поразились такой «изобретательности» звезды, но похвалили её за то, что не устроила из семейного праздника цирк.