Анна Седокова страдает от интернет-зависимости

Седокова пожаловалась, что постоянное наличие телефона в руках делает её жизнь невыносимой. Девушка уверена, что провести «детоксикацию» от гаджета можно лишь утопив телефон.

Певица выложила в своём Instagram-аккаунте фотографию со скачек и поделилась историей о том, как она осознала, что зависима от интернета. Седокова забыла телефон в машине и весь вечер провела без него, даже не заметив этого. Наутро девушка проснулась отдохнувшей, а постоянное чувство тяжести покинуло её. Сама того не понимая, Анна провела себе «детоксикацию» от интернет-зависимости.

Свои предположения Седокова подтвердила историей подруги. Та случайно утопила свой смартфон, а на его починку ушло 3 дня. Девушка была в поднесённом настроении ровно до тех пор, пока телефон не вернулся к ней. Седокова планирует поступить так же с гаджетом, от пагубного влияния которого страдает. Однако фанаты уверяют её, что это слишком радикальный метод, но им было бы интересно посмотреть, сколько они и Анна продержатся без публикаций.