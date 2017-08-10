Трусы на закате: Глюк’oZa озадачила фанатов неоднозначным снимком в кружевном белье

Певица Наталья Чистякова-Ионова раззадорила аудиторию социальной сети откровенным кадром. Красоту своего тела она показала на странице в Instagram.

Глюк’oZa снялась на фоне московского заката и зеленых лугов. Знаменитость облачилась лишь в нижнее белье, практически обнажив ягодицы. Дополнительной пикантности кадру придала небольшая татуировка высоко на правом бедре. Автор отметила, что любит смотреть, как в Москве садится солнце.

Снимок весьма озадачил фанатов. Реакция получилась неоднозначная. Многие поклонники восхитились внешним видом все ещё молодой матери двоих детей. Они похвалили Наталью за смелость и сексуальность. Другие же, напротив, считают подобную демонстрацию трусов вульгарным поступком. Один из пользователей предположил: таким образом Глюк’oZa пытается привлечь к себе внимание при недостатке творческих достижений.



