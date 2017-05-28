Кристина Орбакайте рассказала о своем тяжелом детстве

Кристина Орбакайте поделилась тем, как она росла. Оказалось, что к ней Примадонна была не так снисходительна, как к Лизе и Гарри.

По словам Кристины, в детстве она терпеть не могла занятия музыкой. Однако Алла Пугачева принуждала дочь посещать их и учиться. Даже во время каникул Кристину отправляли в пансионат, но даже там обязательно было фортепиано, на котором Кристина продолжала учиться музыке. Зато Орбакайте отметила, что в пансионатах никогда не обращали внимания на то, кто ее мать, и это безумно нравилось ей. На гастроли Алла Борисовна очень редко брала с собой дочь.

К слову, сейчас младшей дочери Кристины Клаве всего шесть лет, а Орбакайте уже призналась, что этим летом малышка попадет на море только в последний месяц лета. До этого девочка должна быть занята работой в спектакле "Двое на качелях", а после этого Клаву отвезут на фестиваль "Жара" в Азербайджан.

Теперь в социальных сетях обсуждают то, как Кристина воспитывает ребенка. Поклонникам певицы кажется, что как бы тяжело Кристине не было в детстве, Клаву она воспитывает так же, как и ее когда-то Алла Пугачева. Хотя стоит отметить, что Лизу и Гарри (дети Галкина и Пугачевой) никто не утруждает большим количеством занятий, а дают им возможность насладиться детством.