Финалистка "Холостяка" вместо Крида закрутила роман с братом Тимати

Виктория Короткова в финале шоу "Холостяк" с Егором Кридом уступила другой девушке. Однако у нее с личной жизнью, похоже, все замечательно.

Поклонники девушки обсуждают ее новые снимки с братом известного исполнителя и продюсера Тимати. Интересно, что после финала шоу "Холостяк" Егор Крид так и не построил отношения с Дарьей Клюкиной, а вот Викторию Короткову уже все подозревают в романе с братом Тимати и другом Егора Крида по совместительству.

Недавно Викторию Короткову и Артема Юнусова заметили в одном из московских кафе. Многие поклонники в социальных сетях писали о том, что видели девушку с Артемом и они целовались. О том, что пара вместе говорят все, кроме них самих.

К слову, ходят слухи, что на самом деле Егор Крид испытывал чувства именно к Виктории Коротковой. Поклонники полагают, что руководство шоу "Холостяк" настояло на том, чтобы выиграла именно Дарья Клюкина, потому что она более популярна среди зрителей. Эти слухи подкрепились тем, что после финала шоу Егор тут же сказал, что он и Дарья - только друзья. Молодой человек объяснил, что она - хороший человек, но вместе они быть не могут.