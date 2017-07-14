Ясновидящая напророчила Шубской и Овечкину двух детей

Недавно известный хоккеист вместе с супругой объявили о скором появлении ребенка. Экстрасенс Кажетта Ахметжанова посмотрела в будущее и увидела в семье пару малышей.

Ясновидящая из "Битвы экстрасенсов" напророчила Александру Овечкину и Анастасии Шубской двух детей. Притом один из них наверняка будет мальчиком с чертами внешности умершей бабушки Веры Глаголевой. Предсказательница не уточняет, речь идет о близнецах или второй беременности Анастасии.

Молодые родители не рассказывают поклонникам информацию, которую уже наверняка узнали от западных медиков. Вполне может быть, что пара уже готовится растить двойню. Тем временем живот Анастасии существенно округлился и не дает сомневаться в положении обладательницы.

Вера Глаголева скончалась в августе 2017 года на территории Германии. Актрису похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.