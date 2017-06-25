«Беги!»: Сын Яны Рудковской показал мешки с подарками из Японии

Фанаты обрадовались тому, как хорошо оценили таланты маленького фигуриста. Однако в комментариях стали советовать бежать из такой семьи, где он становится «бездушной машиной».

Яну Рудковскую постоянно критикуют за то, как она обращается с ребёнком. Фанаты считают, что продюсер слишком нагружает такого маленького мальчика. Особо это стало заметно после шоу в Японии. Там пятилетний Саша выступал со своим отцом, демонстрируя очень интересное шоу.

Однако ребёнок, по мнению поклонников, довольным после этого не выглядел. Даже когда Саша показывал подарки, он казался очень грустным. Интернет-пользователи сделали выводы, что это от сильной перенагрузки. Они стали опасаться, что такими темпами Рудковская и вовсе доведёт своего сына до больницы.