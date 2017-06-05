Тина Канделаки считает, что из-за ЧМ-2018 россияне перестали чувствовать себя как дома

Тина Канделаки спросила у своих поклонников о том, как они воспринимают большое количество гостей на улицах своих городов. Телеведущая считает, что тысячи туристов со своими флагами и атрибутикой меняют атмосферу страны в целом.

На своей странице в Instagram Тина Канделаки решила поговорить с подписчиками о том, как они воспринимают большое количество иностранцев. Телеведущая уверена, что гости из различных государств воспринимают Россию такой, какой её видят и местные жители. А именно доброй и гостеприимной. Однако не все россияне могут перестать чувствовать себя как дома во время ЧМ-2018 из-за большого количества иностранцев.

Тина считает, что из поездки на Чемпионат мира все гости России вернутся в родные страны с самыми яркими и светлыми воспоминаниями. Они запомнят архитектурные памятники, а также самих людей, о чём будут рассказывать у себя на родине. Она призывает россиян не оставаться в стороне от этого праздника и отправиться навстречу положительным эмоциям.