Сын Бориса Немцова женился в 23 года на Рублевке

Молодой студент Антон Немцов заключил брак с уроженкой Нижнего Новгорода Анной Игнатьевой. Сестра жениха Дина и мать Екатерина Одинцова показли свадьбу на своих страницах в Instagram.

Сын Бориса Немцова женился и организовал свадебное торжество на Рублевке. Собственно, супруги расписались в ЗАГСе Барвихи. Праздник посетили Алла Вербер, Божена Рынска, Юлия Двойникова и Григорий Явлинский. Последний за тостом сказал много хороших слов о покойном отце Антона. Екатерина Одинцова в поздравительной публикации подчеркнула важность семейных ценностей и пожелала молодым взаимной поддержки.

Как пишут СМИ со слов близких Антона Немцова, парень в 23 года заканчивает Московский физико-технологический институт. Со своей невестой он познакомился через Facebook. Пара сыграла свадьбу спустя полгода любовных отношений. Как стало известно, Анна оставила ради мужа должность в "Газпроме".