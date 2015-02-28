Сын Бориса Немцова женился в 23 года на Рублевке

Сегодня, 15:27 \\ Шоу-бизнес

Молодой студент Антон Немцов заключил брак с уроженкой Нижнего Новгорода Анной Игнатьевой. Сестра жениха Дина и мать Екатерина Одинцова показли свадьбу на своих страницах в Instagram.

 Сын Бориса Немцова женился и организовал свадебное торжество на Рублевке. Собственно, супруги расписались в ЗАГСе Барвихи. Праздник посетили Алла Вербер, Божена Рынска, Юлия Двойникова и Григорий Явлинский. Последний за тостом сказал много хороших слов о покойном отце Антона. Екатерина Одинцова в поздравительной публикации подчеркнула важность семейных ценностей и пожелала молодым взаимной поддержки.

Как пишут СМИ со слов близких Антона Немцова, парень в 23 года заканчивает Московский физико-технологический институт. Со своей невестой он познакомился через Facebook. Пара сыграла свадьбу спустя полгода любовных отношений. Как стало известно, Анна оставила ради мужа должность в "Газпроме".

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Автор - Александр Лубяной
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