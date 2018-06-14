Сотни писем ежедневно: россияне пополняют книгу памяти Станислава Говорухина

Электронная книга, посвящённая памяти знаменитого кинорежиссёра Станислава Говорухина, не прекращает наполняться тёплыми словами и воспоминании о скончавшемся деятеле.

Сообщается, что ежедневно книга пополняется сотнями посланий от простых граждан России, которые не только безмерно благодарят маэстро за все его творения в киноиндустрии, но и выражают искренние соболезнования его родственникам и близким людям. Поклонники до сих пор восхищаются талантом, характером, добродушием Говорухина, а также его твёрдостью решений в общественно-политической деятельности. Каждый желающий может написать своё мнение или пожелание на сайте Общественно-народного фронта России.

Напомним, 14 июня прошла церемония прощания со Станиславом Говорухиным, который скончался после длительной борьбы с недугом. Режиссёр был упокоен на Новодевичьем кладбище возле коллег по кино – Олега Табакова и Леонида Броневого.