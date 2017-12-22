Ольга Кузьмина напрашивается на поздравления с Днём рождения

16 июня Ольга Кузьмина отмечает своё 31-летие, о чём не забыла напомнить своим поклонникам. Подписчики актрисы в социальных сетях поспешили поддержать её и поздравить.

На странице Ольги в Instagram с утра появилась фотография, на которой она похвасталась букетом цветов. На снимке она счастливо улыбается, даря подписчикам позитив. «Приём поздравлений открыт», - написала в тексте публикации Кузьмина.

Некоторые из подписчиков отметили, что в открытую напрашиваться на поздравления не самый красивый поступок. Но большинство посчитало, что актриса просто неверно сформулировала мысль, а не проявляла эгоизм. Многие из её поклонников воспринимают Ольгу как позитивного и жизнерадостного человека, от которого всегда исходят только положительные эмоции. Подписчики стали желать ей здоровья, успехов в личной жизни и на работе. Фанаты Кузьминой принялись благодарить её за фильмы, в которых она приняла участие, став одной из любимейших героинь.