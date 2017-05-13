"Евровидение-2019": Турция отказалась от участия в конкурсе

Правительство Турции считают скомпрометированными результаты песенного конкурса «Евровидение», которое прошло в этом году в Португалии.

Так, по словам главы государства Бинали Йылдырыма, организаторы сделали мероприятие крайне политизированным и выбрали не того исполнителя, который претендовал на победу. Премьер также заявил, что певица из Израиля Нетта Барзилай не получила того суммарного количества баллов, которые требовались для абсолютного первого места. Чиновник утверждает, что создатели «Евровидения» изменили результаты для предоставления возможности проведения конкурса Израилю.

Помимо этого, Йылдырым считает, что в этой ситуации неизбежно обострение религиозного конфликта на территории страны-победительницы. Сообщается, что после победы израильской исполнительницы представители Турции заявили о бойкотировании конкурса в дальнейшем.