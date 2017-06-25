Мистика: супруга заметила телепатическую связь между Башаровым и маленьким сыном

Два года назад в жизни артиста появился мальчик Марсель. Мама мальчика Елизавета рассказала о его сверхъестественных узах с отцом.

То, что происходит в семье, супруга Марата Башарова считает настоящей мистикой. По её словам, у актера и маленького сына развилась настоящая телепатическая связь. Елизавета заметила, что родитель и чадо понимают друг друга практически без слов. Не находя рационального объяснения увиденному, женщина склоняется к мистическому. Не зря же Марат Башаров так долго ведет телешоу об экстрасенсах.

Елизавета Башарова вспоминает, что была поклоннице знаменитости ещё до личного знакомства. Тогда девушка носила фамилию Шевыркова. Длительное общение привело к свадьбе и рождению ребенка. Елизавета отметила, что прививала Марселю "понятие отца" с той поры, как начала кормить его грудью.