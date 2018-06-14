Сергей Жуков поразил откровенным фото вооруженной супруги

На снимке Регина Бурд предстала в пикантной позе, кружевном белье и со снайперской винтовкой. Так певец проиллюстрировал трогательное обращение к своей семье на Instagram.

При помощи фотографии вооруженной супруги, Сергей Жуков выразил ей благодарность за домашний уют и отметил высокий личностный рост. "Растешь, роднуль!" - написал музыкант, указав на силу, работоспособность и деловую хватку Регины Бурд. Он подчеркнул, что среди множества забот жена успевает позаботиться о муже и детях.

Сергей Жуков опасается, как бы не показаться на фоне супруги слабым и не постичь участь древних "варваров", которые свергали недостойных партнеров. Он стремится быть всегда желанным для Регины и настоящим главой семьи. По словам певца, в их семье наступает "важный период жизни". Однако все её члены готовы идти дальше, поддерживая друг друга.

Поп-исполнитель поразил аудиторию не только проникновенным письмом к любимой, но и публикацией откровенного фото. По словам многих комментаторов, мужчине не стоит выставлять на всеобщее обозрение нижнее белье и попу своей избранницы. Некоторые считают, что снимок попросту не соответствует тексту из-за вульгарности.



