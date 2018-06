Сергей Жуков поразил откровенным фото вооруженной супруги

Региночка! @burdregina Я лелею каждую секундочку, что ты со мной... я ловлю каждое твое слово, я завидую, какая ты стала сильная, деловая, работоспособная, я восхищаюсь тем, как ты за счет только своих внутренних удивительных сил успеваешь помочь нам, каждому в нашей семье: добрым словом, поцелуем, 3,14здюлями, острым дошираком:) Тебе стали подвластны большие и малые субстанции:) Серьезно! Ты Растешь, роднуль! И, как всегда это происходит в очень важный период нашей жизни. Природа точно все рассчитывает...в такие моменты я уже начинаю выпадать в осадок:(Я не хочу чтобы ты чувствовала мою слабость и беспомощность в эти моменты, это как у Варваров, ты слаб - тебя сразу меняют или хотят свергнуть...Я хочу всегда быть тебе примером с большой буквы, чтобы ты, говорила: « Боже, разве есть хоть что то, что ему неподвластно?? «Есть хоть что то, с чем он не справится, лучше чем другие?» «Есть хоть кто то, кто хоть на малую толику сможет сделать то, что он делает для меня и семьи?» Слава богу ответ ты знаешь точно. -Я! Таким человеком могу быть только Я и я таким буду! Есть и буду! Есть, и всегда буду!!! И пока ты там отстирываешь кровь с моих опаленных успехами дальних походов доспехов, параллельно зашивая концертные штаны Мирошки из садика, не забыв при этом собрать перекусить старшим детям в театр, я тихонько точу свой волшебный меч, чтобы взяв тебя за руку, и собрав всю нашу семью проскользнуть в новый этап нашей жизни, такой новой, такой загадочной, А мы готовы идти к новым свершениям, но неизменно наполненными любовью, счастьем и нежностью ! Спасибо тебе за все моя жена и моя семья!#zhukovfamily

