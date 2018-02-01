35-летняя Водонаева переживает, что до пенсии не доживёт

Телеведущая поделилась с поклонниками своими переживаниями в социальной сети. Повышение пенсионного возраста заставило её задуматься о том, что в России много стариков, о которых некому заботиться.

На странице Алёны в Instagram была опубликована таблица, в которой указан средний возраст для жителей различных регионов России. Кроме этого она поделилась своими детскими воспоминаниями и рассказала о своих бабушках и дедушках. Кроме этого Водонаева переживает о тех стариках, о которых некому будет заботиться, а самостоятельно они не смогут из-за проблем со здоровьем. И если бы выход на пенсию им хоть как-то помог, то теперь им придётся ждать еще несколько лет.

В таблице видно, что не в одном из регионов России нет средней продолжительности жизни в 65 лет. Именно при достижении этого возраста мужчины смогут выйти на пенсию. Водонаева честно призналась, что в свои 35 лет боится не дожить до пенсии и выйти на заслуженный отдых. Поклонники согласились с телеведущей, рассказав о своих переживаниях, и том, как обстоят дела с этим вопросом в их семьях. Родители некоторых подписчиков не могут найти себе работу, ведь их труд мало кому нужен. Но при этом им необходимо работать, чтобы были деньги на жизнь.