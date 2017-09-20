«Не учите меня жить»: Волочкова накинулась на фанатов с оскорблениями и сравнила их лица с попами

После очередного выступления в Академии изящных искусств Анастасия Волочкова была в таком поднесённом настроении, что перешла черту и начала оскорблять поклонников.

Волочкова написала, что мнение «быдла» для неё не важно, а всем, кто будет учить её жизни, предложила «идти лесом». Балерина порекомендовала злым завистникам стоит сперва добиться таких же высот, чтобы их пустые слова наконец-то обрели смысл. Волочкова написала, что попы фанатов ничем не отличаются от их лиц, а их жизни – болото, дно и бардак. Балерина уверена, что её роскошная жизнь и блага заставят недоброжелателей захлебнуться собственной желчью.

Непонятно, что довело Волочкову до точки кипения, ведь выступление прошло удачно, а сама балерина собрала множество букетов цветов. Накануне, Анастасия получила шквал критики за своё вызывающее поведение. Хейтеры не прошли мимо дочери Волочковой – Ариадны. Девочка получила множество комментариев о том, что бездарна. Пользователи уверены, что девочке не стоит идти на поводу у матери и так провоцировать публику.