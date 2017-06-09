«Слишком естественная»: Татьяна Навка удивила фотосессией от Дмитрия Пескова

Фигуристка позировала, стоя на газоне в достаточно простом платье. В кадре не было привычной демонстрации богатства, что порадовало интернет-пользователей.

По словам Татьяны Навки, именно такая она в глазах мужа, пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Фанаты отметили, что фигуристка получилась на снимках даже слишком естественной. Однако их удивило, по какой причине на всех фото Навка была в одном и том же платье.

Поклонники отметили, что даже если фигуристка хотела показать себя «такой, как все», можно было увеличить число демонстрируемых нарядов хотя бы до двух. Однако сама атмосфера им понравилась. По мнению фанатов, такие фото мог делать только действительно любящий супруг, так что Татьяне Навке с ним очень повезло.