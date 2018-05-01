Пусть идет к Бузовой: Крид высмеял Клюкину на "Вечернем Урганте"

Вместе со своим коллегой Тимати он пришел на недавний выпуск развлекательное шоу. Во время беседы с ведущим он нелестно отозвался о победительнице последнего сезона "Холостяка".

Дарья Клюкина обошла всех своих соперниц в борьбе за сердце холостого Егора Крида. Однако рэпер отказался связывать себя узами брака и после окончания сезона ни разу не выходил в свет вместе со своей избранницей.

Эту тему вновь подняли на "Вечернем Урганте". Ведущий рассказал Егору Криду, что он стал не первым героем шоу "Холостяк", которого добивалась недавняя победительница. После этих слов рэпер высмеял Дарью Клюкину. Он предложил: пусть девушка идет на новый сезон проекта с Ольгой Бузовой.

Тимати поддержал своего протеже. По мнению музыканта, участница вполне сойдет за мужчину, если приклеит усы, как у Ивана Урганта. Егор Крид добавил, что модели стоит дополнить мужской образ подходящим париком.

Информация о несостоявшемся романе рэпера и Дарьи Клюкиной подтвердилась на церемонии "МУЗ-ТВ". Егор Крид появился на красной дорожке без победительницы телешоу. Он заявил журналистам, что отношения не переросли дружбу.