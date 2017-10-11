Постройневшая "Деффчонка" Денисова поделилась диетой для быстрого похудения

Во время интервью актриса рассказала о подробностях своего рациона и переменах в фигуре. Благодаря особому методу, она сбрасывает до двух килограмм за неделю.

Постройневшая Анастасия Денисова практически не похожа на своего персонажа - "Деффчонку" Палну из популярного российского сериала. Знаменитость утверждает, что любит себя, независимо от веса и объемов. Правильное и здоровое питание быстро наскучивает актрисе. Однако иногда приходится брать себя в руки и быстро сбрасывать лишние килограммы ради важного события. Анастасия Денисова вооружается мотивацией и превращает процесс в состязание со временем.

Она поделилась диетой, которой пользуется сама. Прежде всего, Анастасия Денисова исключает из рациона мучное, сладкое и молочное. И выпивает за сутки свыше двух литров воды. Первые три дня знаменитость питается исключительно биологическими заменителями питания, которые принимает 4-5 раз в день. Потом к добавкам присоединяются диетические блюда из курицы, рыбы, овощей и креветок.

Анастасия Денисова отмечает, что быстрого похудения невозможно достичь одним лишь питанием. Тело нужно нагружать физическими упражнениями. Сама актриса пользуется "экспресс"-системой, ходит в бассейн и тренажерный зал. В итоге ей удается поразить аудиторию разительными переменами в лучшую сторону.