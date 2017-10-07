"Кристина Леннон": Асмус кардинально сменила имидж

Кристина Асмус опубликовала недавно интересное фото на своей странице. Ей показалось достаточным, что, повесив на руку большую сумку с надписью «The Beatles» и водрузив на нос круглые очки, можно подписать снимок «Кристина Леннон». Но, в целом образ по духу соответствовал битловским мотивам.

Действительно, кардинальная смена имиджа была выдержана в светлых тонах. Белый цвет сумки, толстовки, брюк и обуви отсылают к знаменитому битловскому альбому, выпущенного в 1968 году. Поклонники группы так и называют его – «Белый альбом». А круглые очки напрямую можно связать с образом Джона Леннона.

Фанаты Кристины были неподдельно восхищены этим неожиданным обликом. Многие отметили, что ей к лицу этот наряд, даже без привязки к Леннону. Были и такие, кто заметил, что такой стиль не к лицу девушке. Некоторые комментаторы утверждали, что Асмус, скорее, должна походить на Йоко Оно, тогда как Харламову стоит «примерить» на себя образ Леннона.