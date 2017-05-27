Рустам Солнцев подал заявление на пранкеров, обвиняющих его в педофилии

Участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев подвергся обвинениям в том, что он представитель нетрадиционной ориентации и педофил. Однако ведущий не намерен оставлять оскорбления без внимания, и разберётся с ними в суде.

На странице Рустама в социальной сети Instagram появилась публикация, в которой он показал, что действительно подал заявление. На фотографии он находится в одном из отделений полиции, встав так, чтобы в кадр попадала надпись «Дежурная часть». Сам Солнцев отмечает, что с вниманием относится ко всем словам в свой адрес, даже если они содержат критику и брань. Но вот оскорбления ведущий терпеть не намерен.

Рустаму не нравится то, что пранкеры, обвиняющие его в педофилии, строят собственные домыслы, чем порочат не только его репутацию, но и его друзей. Доказывать свою правоту он намерен в суде, ради чего и подал заявление в полицию. Солнцев уверен, что за распространение ложной информации пранкеры еще ответят, и он намерен наказать их как можно жёстче.