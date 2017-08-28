Полина Фаворская жаждет секса с иностранцами на ЧМ-2018

Экс-солистка группы SEREBRO назвала выражения Тамары Плетнёвой про интимные связи с иностранцами националистическими и нелогичными.

В своём Instagram-аккаунте Полина Фаворская раскритиковала рекомендацию Тамары Плетнёвой. Председатель Комитета Госдумы попросила россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами во время Чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018) и аргументировала такое заявление беби-бумом после Олимпиады в 1980 году, когда в стране наблюдалось увеличение количества матерей-одиночек и детей от смешанных пар.

Хотя у певицы есть молодой человек, она призывает совершеннолетних одиноких девушек не слушать нелогичные и националистические высказывания Плетнёвой и слушать свои сердца, которые жаждут любви. Фаворская напоминает, что секс быть на добровольной основе, и просит молодых людей предохраняться.