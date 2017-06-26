СМИ: Алексей Воробьев закрутил роман со звездой шоу «Каникулы в Мексике»

Эту информацию подтвердила подруга Джоконды Шеникер, которая прославилась благодаря участию в шоу и своей нестандартной внешностью. Воробьев всерьез заинтересовался новой избранницей, он дарит ей цветы и подарки.

30-летний артист Алексей Воробьев уже несколько лет живет в США. Он активно строит карьеру в Голливуде, а в Россию приезжает лишь по рабочим вопросам. Успехи Воробьева уже видны, ему удалось сняться в американском сериале «Нереально». Его часто видят на вечеринках, уже и в США Воробьев становится знаменитостью.

Как оказалось, в США Воробьев нашел себе новую избранницу. По данным СМИ, артист встречается с актрисой из шоу «Каникулы в Мексике» Джокондой Шеникер. Женщине 32 года, она познакомилась с Воробьевым на съемках его клипа на песню «Миллионер».

Подруга актрисы подтвердила СМИ, что Джоконда Шеникер и правда встречается с Алексеем Воробьевым. Якобы, артист крутит с привлекательной блондинкой роман, одаривая ее цветами и подарками. Друзья Воробьева также подтверждают слухи, утверждая о том, что «сладкая парочка» все чаще появляется в ресторанах и кино вместе.