Юлиана Мохова ответила на обвинения Кафельниковой в краже её вещей

Алеся Кафельникова уверена, что паспорт, рюкзак от модного бренда и iPhone у неё украла подруга Юлиана Мохова. Однако сама девушка уверяет, что не причастна к пропаже вещей.

У модели Алеси Кафельниковой были украдены рюкзак и телефон, после чего её интимные снимки появились в Сети. Эротические фотографии стали весомым поводом для внимания публики к девушке, что не стало для неё хорошей новостью. Однако сама Алеся предполагает, что в исчезновении её вещей виновата Юлиана Мохова, которую она и обвинила.

Подруга 19-летней модели ответила, что ничего у неё не воровала. Она рассказала, что после одной из вечеринок Кафельникова отправилась по своим делам. Кроме того, Мохова даже помогла нетрезвой Лесе сесть в такси вместе с её рюкзаком и смартфоном. Откуда в Сети после этого появились фотографии 19-летней модели, Юлиана не знает, но полностью отрицает свою причастность к происходящему. Из-за обвинений со стороны Кафельниковой Мохова уже подверглась критике со стороны друзей Леси, которые также обвиняют её в воровстве и публикации интимных фотографий.