Вдова актера Алексея Баталова рассказала о последнем желании своего мужа

Год назад из жизни ушел актер Баталов, его вдова Гитана Аркадьевна рассказала о последнем обещании, которое она дала своему мужу. Больше всего на свете Баталов любил свою дочь Марию, которая страдает ДЦП и является инвалидом первой группы.

По словам Гитаны Аркадьевны, она изменила свое мировоззрение и живет так, чтобы исполнить последнее желание Алексея Баталова. Своему супругу она обещала, что будет как можно дольше заботиться об их дочери Марии. Их наследница с рождения страдает от ДЦП. У дочери Баталова имеется инвалидность первой группы, а сам актер очень ее любил и старался всегда опекать своей заботой.

Вдова Баталова старается не отвлекаться на мелкие проблемы, ставя в приоритеты более важное задание – выполнить просьбу мужа. Неурядиц в жизни вдовы актера остается много. До сих пор не решен конфликт с дачей Баталова, где сосед обманом построил на их участке баню.

Уже 10 лет на дачу Баталова никто не ездит. Отдых загородом омрачился судебными тяжбами с соседом, ездить туда им стало «противно». Суд постановил снести незаконно-построенную баню, однако снос стоит 2 миллиона рублей. Таких денег у вдовы Баталова нет. Если сосед так и не решит сносить баню добровольно, то его участок выставят на торги.