Анастасия Волочкова будет продвигать свою дочь на собственных концертах

Анастасия Волочкова мёртвой хваткой взялась за продвижение своей единственной дочери Ариадны на большую сцену. Теперь после балетных па зрителей ожидает жёсткий современный рэп от маленькой девочки.

Несколько дней назад Ариадна уже вышла на сцену для исполнения хита рэпера L’ONE «Время первых» во время отчётного концерта вокальной школы. Видео, которым поделилась Анастасия Волочкова, привело её подписчиков в смешанные чувства: им был непонятен выбор песни, но исполнение, в целом, оказалось приемлемым. Вдохновившись интернет-успехом, балерина решила продолжить продвигать дочь.

Делать она это будет и во время собственных концертов. Дебют девочки на профессиональной сцене состоится в Академии изящных искусств С. Андрияки. И снова пользователи Сети устроили в комментариях переполох. Поклонники и недоброжелатели отказываются понимать роль Ариадны в концерте Волочковой. Более того, им становится противно и от исполнения девочкой песни. Другие же рады любым успехам дочери Анастасии Волочковой, лишь бы та не растянулась в шпагате, как её звёздная мама.