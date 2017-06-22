Кошмар для Dior: Ягудин поссорился с собакой, уничтожившей туфли супруги

Российский фигурист поделился в Instagram печальным событием из семейной жизни.

Алексей Ягудин опубликовал на своей странице фотографию погрызенных туфель от бренда Cristian Dior. Он также выразил недовольство своей собакой, буквально уничтожившей обувь супруги Татьяны Тотьмяниной. Оказалось, вина за обувной кошмар лежит на бигле по кличке Асти.

После происшествия, Алексей Ягудин с сарказмом пожелал питомцу "приятного аппетита" и поссорился с ним. Он намекнул, что собака была "лучшим другом человека", однако идиллия продолжалась лишь "до встречи с Dior".

Подписчики фигуриста поспешили утешить его. Они оценили утонченный вкус Асти, которая нашла для себя приятным погрызть столь качественную обувь. Многие рассказали похожие истории из своей жизни. Некоторые отметили, что собаки часто теряют интерес к обуви в более зрелом возрасте.