Как заявил продюсер и ресторатор Андрей Ковалев, в BUZfood салат стоит столько денег, что за эту сумму в другом ресторане «пить и смотреть футбол» можно неделю. Пользователи согласились с мнением и подтвердили «заоблачность» цен ресторана Бузовой.

По словам Ковалева, ресторан Бузовой имеет не такие демократичные цены, какие обещала звезда. Якобы, поесть в популярном BUZfood могут себе позволить далеко не все москвичи. Андрей Ковалев тоже владеет рестораном в Москве и уверен, что ценовая политика общепита от Бузовой явно не оправдана.

Ковалев заявил, что в ресторане «Подсолнухи» можно пить напитки в течении недели. А в общепите Бузовой за такие же деньги посетители смогут себе купить «разве что салат». Пользователи согласились с утверждением Ковалева.

Юзеры пишут, что поход в ресторан Бузовой является «недешевым удовольствием», хотя звезда обещала демократичные цены и доступность блюд. Тем не менее, ресторан от Ольги Бузовой продолжает пользоваться популярностью, помещение зала рассчитано на 60 гостей, однако в очередях за едой от звезды стоит куда больше поклонников, жаждущих попробовать блюда от звезды.