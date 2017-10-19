Ди Каприо сделал предложение 20-летней падчерице Аль Пачино

"Ветеран" холостяцкой жизни Леонардо Ди Каприо уже полгода состоит в отношениях с молодой моделью Камилой Морроне, а недавно их видели вместе на семейном ужине с ее родителями.

Поклонники популярного американского актера Леонардо Ди Каприо убеждены, что он сделал предложение 20-летней падчерице Аль Пачино Камиле Морроне, и на то у них есть определенные основания. 14 июня пару заметили на ужине в Беверли Хиллз. Как актер, так и его подружка-модель были одеты весьма нарядно. Немного времени спустя к ним присоединились ее родители, мать Люсила Альвес и отчим Аль Пачино.

Папарацци утверждают, что во время ужина все вели себя довольно непринужденно. Ди Каприо не стеснялся обнимать и целовать девушку при ее родителях. Многие поклонники легендарного актера убеждены, что в ходе торжественной встречи он сделал Морроне предложение руки и сердца.

Известно, что пара находится в отношениях уже на протяжении полугода. Многие фанаты Леонардо Ди Каприо удивлены такому раскладу, ведь в последнее время он не имел длительных отношений и расставался с новыми пассиями чуть ли не каждый месяц.