В Сети раскрыли причину, по которой Терёшин накачал руки синтолом

В Сети появился ролик, содержание которого раскрывает, почему Кирилл Терёшин мог начать использовать синтол. Причиной является безответная любовь.

На видео Терёшин, тогда ещё школьник, признаётся в чувствах неизвестной Марине. Он отмечает, что боится потерять её, а себя называет «нормальным мужиком со всеми потребностями». Также Терёшин просит девушку не волноваться, так как никому её не отдаст. Ролик был сделан ещё до того, как он стал интернет-звездой за «руки-базуки».

Пользователи Сети пришли ко мнению, что неизвестная Марина чувства парня не приняла. Потому он из «нормального мужика» стал фриком, называя самого себя на странице «существом». Стоит отметить, что сейчас у Кирилла Терёшина девушка есть, однако интернет-пользователи сомневаются, что она поможет ему вернуть всё на круги своя.