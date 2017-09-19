Маликов растрогал поклонников фотографией с маленьким Марком

Поп-исполнитель опубликовал в Instagram кадр из своего нового клипа "Последний романтик". На нем он позирует вместе с пятимесячным сыном.

В прошлом году Дмитрий Маликов вместе с женой Еленой решились на суррогатное материнство. Благодаря процедуре, в январе семейство артиста пополнилось маленьким мальчиком. Примечательно, что пара держала свои планы втайне даже от старшей дочки Стефании. Широкая аудитория познакомилась с Марком лишь недавно.

Теперь музыкант не боится испортить малыша шоу-бизнесом. Вместе с маленьким сыном он снялся в клипе на очередную песню. Черно-белая фотография весьма растрогала поклонников Дмитрия Маликова. Комментаторы обратили внимание, как нежно певец прижимает к младенца к своей груди. Многие предрекли, что опубликованный фрагмент станет самым любимым моментом видеоролика "Последний романтик". Всего за час пост набрал 11,5 тысяч положительных отметок.