"Хочу жить в свое удовольствие": Лариса Долина отказалась от изнуряющих диет

Исполнительница никогда не скрывала, что обладает не самым быстрым метаболизмом и всю жизнь боролась с появляющимся из-за него лишним весом, однако больше не хочет пытаться худеть.

62-летняя популярная российская певица Лариса Долина отказалась от изнуряющих диет. Новость об этом передают отечественные таблоиды. Знаменитость согласилась дать небольшое интервью, в ходе которого рассказала, предпринимает ли сейчас какие-то меры, чтобы оставаться в форме.

Долина поведала журналистам, что устала отказывать себе в питании. Известно, что раньше ради стройной фигуры она не употребляла сладкой, мучной и соленой пищи. Сейчас же певица резюмирует: "Надоело". Она поделилась, что хочет пожить в свое удовольствие и не страдать от жестких ограничений.