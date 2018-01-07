Настасья Самбурская наказала хейтеров публичной «доской позора»

Актриса часто вступает в перепалки с пользователями Сети. В этот раз ее возмутил комментарий девушки, которая написала, что Самбурская должна терпеть чрезмерное внимание к своей персоне.

В Instagram-аккаунте Настасьи Самбурской появилась некая «стена позора». Актриса решила публично наказать хейтеров, которые не стесняются в своих комментариях и часто оскорбляют известных персон. Поводом для такого решения стала недавняя публикации актрисы, в которой она раскритиковала тех, кто не дает ей покоя даже во время отдыха.

Самбурская пожаловалась, что недавний поход в ресторан закончился для нее негативными эмоциями. В актрисе проявляли чрезмерное внимание и старались фотографировать. В ответ на такой пост одна из пользовательниц Сети написала, что Самбурской нужно терпеть «издержки» популярности, а не заниматься «чем-попало».

Настасья Самбурская решила «прославить» девушку. Снимок с профиля, откуда был адресован комментарий, возмутивший актрису, она показала на своей странице. На своей странице Самбурская сделала подобие «стены позора», оставив ссылку на профиль автора неугодного ей комментария.

Поклонники Самбурской принялись писать под снимками девушки из «стены позора» оскорбления. Сама актриса, по-видимому, такой реакции ожидала. Как заявили другие пользователи, Самбурская правильно поступила, ведь хейтеров стоит «учить» правилам хорошего тона.