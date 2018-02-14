"С ней и муж постарел": Бабкину затравили за издевательства над молодым сожителем

В ситуации с народной артисткой пользователи сети нашли подтверждение мнению, что, если человек сожительствует с тем, кто младше, то старший его "вампирит".

68-летнюю народную артистку России и директора театра "Русская песня" Надежду Бабкину затравили за издевательства над молодым сожителем Евгением Гором. Разговоры на подобную тему пошли после того, как она опубликовала в своем профиле фотохостинга Instagram новый совместный снимок с ним. Поклонники считают, что она так действует на него, что тот уже поседел. "С ней и муж постарел", "Откормила ты его Надежда. А был худющий", "Ну Гор раскабанелллл", "Похож стал на бабушку" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены), - отмечают они изменения в его внешности.

Кроме того, многие в который раз отметили, что не понимают таких отношений, ведь Бабкина старше своего избранника на 30 лет: "Не верю в такие отношения... с огромной разницей в возрасте...каждый!что то имеет от партнёра-один-молодое тело- другой-....сами знаете...". Тем не менее, как обычно нашлись и те, кто встал на защиту любимой артистки и настаивал на том, что главное не возраст, а счастье в отношениях.