«Настоящий муж» Жанны Фриске заявил, что Платон – его сын

15 июня исполняется три года с момента похорон певицы Жанны Фриске. Пока друзья и родные скорбят по артистке, канал НТВ приготовил новую сенсацию – в студии появится экс-возлюбленный Фриске, который считает себя отцом ребенка Платона.

Журналисты нашли мужчину, который встречался с Жанной Фриске до того, как она начала отношения с Дмитрием Шепелевым. Бизнесмен решился дать интервью на шоу и расскажет о том, почему закончились его отношения с певицей. На шоу его называют «настоящим мужем» Фриске.

Авторы программы уверенны, что сын Фриске Платон не является родным ребенком Шепелева. Якобы, певица забеременела от бизнесмена, но решила уйти от него из-за того, что тот не хотел детей. Утверждается, что Фриске сама просила акушерок роддома, где появился на свет Платон, записать отцом Шепелева.

Сам бизнесмен настроен решительно. Он заявил, что не исключает мысли о том, что Платон может быть его сыном. Родители Жанны Фриске также утверждают, что Шепелев может не являться отцом ребенка. Адвокаты семьи усопшей певицы требовали провести тест ДНК, однако телеведущий отказывался от экспертизы. Так, спустя три года после смерти Жанны Фриске, могут всплыть новые, никому неизвестные подробности жизни певицы.