"Не забухать, не заколоться": Сергей Шнуров написал о тяжком ожидании пенсионного возраста

Основатель группы "Ленинград" остался недоволен новым решением правительства. Свои переживания он выразил в стихах на личной странице в Instagram.

Из-за постоянных увеличений, Сергей Шнуров считает пенсионный возраст недостижимой роскошью. Этот период жизни в России он сравнил с горизонтом и морковкой, которая вечно приманивает "ослика". Поэт написал, что с годами россияне никак не приближаются к пенсии.

Сергей Шнуров грустно поразмышлял о тяжком ожидании пенсионного возраста. Он подчеркнул: "Чтоб не забухать, не заколоться" гражданину необходимо проявить сноровку. Само это явление музыкант воспринимает как некий приукрашенный миф, который может разочаровывать. Он добавил, что давно не видел живых пенсионеров.

Ранее Кабмин организовал новую реформу, которая отсрочит возраст выхода россиян на пенсию. Согласно проекту, он будет регулярно повышаться с 2019 года. Через 9 лет мужчины смогут уходить на пенсию с 65. А в 2034 году минимальные возраст для женщин составит 63 года.



