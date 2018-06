"Не забухать, не заколоться": Сергей Шнуров написал о тяжком ожидании пенсионного возраста

Здесь нужна какая-то сноровка, Чтоб не забухать, не заколоться. Пенсионный возраст, как морковка, Перед осликом, что кружит у колодца. Не достичь его, как горизонта. Ты к нему, а он совсем не ближе. Не спасёт позитивизм Огюста Конта. Дайте водки и две пачки сижек. Пьяненький уже сижу у сквера. Жизнь прекрасна, хоть не умирай! Пенсионный возраст это вера, Как загробный мир, как ад и рай! Пенсионный возраст это идол, Образ, а под красками - фанера. Может есть, но я давно не видел, Не во сне, а наяву пенсионера.

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Jun 14, 2018 at 1:10pm PDT