Шурыгина с кальяном обвинила подписчиков в отсутствии личной жизни
Долгое время она держала комментарии закрытыми, однако даже по прошествии его пользователи сети не унимаются ее критиковать.
Скандальная знаменитость Диана Шурыгина, которой лишь недавно исполнилось 19 лет, обвинила подписчиков в отсутствии личной жизни. Накануне она опубликовала на своей личной странице фотохостинга Instagram порцию свежих фото. На одной из них она сидит на диване с кальяном и показывает только нижнюю часть своего лица. Она поджала под себя ноги так, что чуть не оголила ягодицы из-под коротких шорт.
Под снимком Шурыгина написала длинное сообщение, где оправдалась перед подписчиками за то, что редко что-то публикует, а также попыталась предотвратить волну негативных комментариев из-за откровенного снимка. Она написала, что "гадости" пишут те, у кого нет личной жизни, и все, что им остается - это лишь обсуждать чужую. Вновь селебрити написала о том, что не другие люди должны решать, как ей одеваться и вести себя, если она стала жертвой изнасилования. Резюмируя свой пост, она поведала, что семейная жизнь протекает у нее очень хорошо и она счастлива.