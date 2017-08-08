Пугачева резко выбранила Малахова из-за экс-любовника

Недавний выпуск ток-шоу "Привет, Андрей" вывел Примадонну из себя и заставил лично раскритиковать ведущего. Свидетелем разговора стал инсайдер, оказавшийся поблизости.

Андрей Малахов пригласил в свою передачу музыканта Сергея Челобанова, который некогда имел бурный роман с Аллой Пугачевой. По его словам, певица даже получала предложение руки и сердца. В эфире телеведущий затронул опасную тему - происхождение детей исполнительницы и её супруга Максима Галкина. Андрей Малахов предположил, что близнецы Гарри и Лиза появились на свет благодаря сохраненному семени Сергея Челобанова. Экс-любовник не стал опровергать эту теорию и осторожно намекнул, что такое вполне могло случиться без его на то ведома.

Как пишет "Собеседник" со слов источника в близком окружении, Алла Пугачева пришла в ярость и резко выбранила Андрея Малахова из-за приглашения её бывшего возлюбленного. Услышав высказывания по телевизору, она тут же набрала ведущего по мобильному. Дозвонившись, Алла Пугачева обозвала собеседника "подонком" и "сволочью", а Сергея Челобанова - "алкоголиком". Она ясно дала понять, что Малахову не стоило приглашать экс-любовника и вещать подобные разговоры на всю страну.