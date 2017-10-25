«Как молоды мы были»: Ирина Салтыкова показала интимный снимок с Олегом Газмановым

На снимке певица запечатлена в откровенном платье с глубочайшим декольте. Салтыкова тянется к Газманову с поцелуем, на что тот, судя по фото, готов ответить согласием.

В своем Instagram Ирина Салтыкова разместила интимный снимок с Олегом Газмановым. Пользователи отметили, что он явно хранился в личных архивах певицы, так на нем изображены чувства и эмоции, которых ранее никто не замечал.

Салтыкова изображена в откровенном блестящем платье, в котором декольте открывает вид на бюст практически до середины живота. Пользователи отметили соблазнительный кадр лестными комментариями и назвали Салтыкову сексуальной.

Конечно же, внимание пользователей привлекло не только декольте Салтыковой. На снимке рядом с певицей запечатлен Олег Газманов. Салтыкова тянется к нем с поцелуем, на что сам певец явно готов ответить взаимностью. На снимке Салтыкова и Газманов едва ли не целуются в губы, что весьма заинтриговало поклонников. «Как молоды мы были», - написала под снимком Салтыкова, впечатлив пользователей откровенным фото и поцелуем с Газмановым.