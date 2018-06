Джефф Голдблюм установил свою звезду на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе

Звезда "Парка Юрского периода" вписал своё имя в историю американского кинематографа. Событие осветил телеканал NBC.

Джефф Голдблюм установил звезду на голливудской "Аллее славы" в Лос-Анджелесе вместе со своей семьей и организаторами. Традиционный отпечаток ладони на растворе оставил старший сын актера - Чарли Оушен. Затем знаменитость вальяжно полежал на памятнике своего мастерства под прицелами фотографов. Журналисты отмечают, что звезда Джеффа Голдблюма стала 2638-й за всю историю Голливуда.

Актер известен всему миру за роли в фильмах "День Независимости" и "Муха". Из недавнего можно отметить роль Грандмастера в киновселенной Марвел. Этот персонаж появлялся во второй части "Стражей Галактики" и "Тор: Рагнарёк".

Видимо, он ставит достижения своей карьеры вровень с семейными, потому как привел на мероприятие супругу Эмили Ливингстон и двух своих сыновей. Старший упомянут выше, а годовалый Ривер Джо не слезал с рук своей мамы.

WATCH: Actor Jeff Goldblum received a star on the Hollywood Walk of Fame pic.twitter.com/lrNDz2G0bw