«Расплющило»: Яна Рудковская удивила новым семейным фото

Продюсер Яна Рудковская опубликовала новый снимок из Японии вместе с сыном и мужем. На нём семейство значительно преобразилось внешне, что удивило поклонников звёзд.

На первый взгляд семейная фотография вовсе не кажется необычной, в неё даже нет ничего примечательного: семья – мама, папа и ребёнок – фотографируются на фоне порта. Однако, присмотревшись, поклонники могут заметить странности во внешности Яны Рудковской и Саши. На их головы надеты маски с изображённым лицом Евгения Плющенко. Над ситуацией посмеялось не только звёздное семейство, но и разрешило это сделать любому желающему.

В подарок придумавшему лучший комментарий к фото придут не только эти маски, но и особенный подарок из Японии. Поклонники не заставили себя долго ждать и сразу же принялись генерировать издёвки. Среди откровенно посредственных были и такие, которые быстро собирали «лайки»: «Расплющило», «В Японии все на одно лицо. Даже семья Плющенко», «Ты, я, он, оно - вместе дружный Плющенко», «Плющенко в 3D», «Плющенко в кубе» и многие другие.