«С космических просторов на футбольное поле»: Шкаплеров пришёл на матч с семьёй

Российский космонавт Антон Шкаплеров недавно вернулся из длительного пребывания на МКС. Своё время он решил уделить теперь и ЧМ-2018, побывав на матче с семьёй, о чём сообщил фанатам в Сети.

Поклонников Шкаплерова такой поступок восхитил. «Только вернулся из космоса – и сразу на футбол! Невероятно!» - прокомментировал такой поступок один подписчик. Учитывая время публикации, Шкаплеров пришёл поболеть на матч Россия–Саудовская Аравия. Поклонники выразили надежду, что присутствие известного космонавта в качестве болельщика поднимет дух сборной.

Стоит отметить, что в способности российских спортсменов хорошо показать себя на футбольном поле большинство пользователей Сети не верят. Так, когда Андрей Малахов в рамках анонса своего шоу показал, как ловит мяч, они даже ему стали предлагать стать вратарём сборной, считая, что телеведущий окажется лучше тех, кто играет профессионально не один год.