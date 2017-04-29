У Алеси Кафельниковой украли iPhone и «слили» ее интимные фото в Сеть

В краже мобильного телефона, который пропал вместе с рюкзаком Louis Vuitton, паспортом и ключами, сама модель и ее помощник подозревают знакомую. Сейчас Кафельникова находится в больнице, но в полицию заявление о защите достоинства и о краже уже подано.

Как сообщается, 30 мая Алеся Кафельникова потеряла свой рюкзак. В нем были кличи, паспорт и iPhone. Модель надеялась, что ей вернут вещи, однако вместо этого в ее Instagram-аккаунте стали появляться интимные фотографии. Помимо этого, друзьям Кафельниковой стали приходить сообщения, в которых неизвестные от имени модели просили выслать им денег.

Кафельникова подозревает, что рюкзак с телефоном украла ее знакомая. С ней она не дружила, девушка, чье имя не раскрывают в интересах следствия, попала в компанию модели случайно.

Сейчас Кафельникова находится в больнице. Представитель звезды подал в полицию заявление. Кафельникова хочет найти того, кто украл ее вещи. Также она намерена привлечь своих обидчиков к ответственности за «слитые» фото, так как это посягнуло на ее достоинство и нарушило закон.