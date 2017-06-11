Алексей Панин рассказал, что дрался с хулиганами, заступаясь за Говорухина

Алексей Панин почтил память ушедшего из жизни из-за болезни Сергея Говорухина. Он рассказал, о том, как вместе с режиссёром защищали друг друга.

На странице Панина в социальной сети появилась публикация, в которой он рассказал о том, какие отношения складывались между ним и умершим режиссёром. «Я дрался за него с хамами», - пишет Алексей в своей публикации. Он также отметил, что Говорухин заступался за него перед журналистами и дураками.

В качестве доказательства он привёл одну из статей, в которой Станислав просил оставить Панина в покое. Она появилась из-за того, что в одном из ресторанов Алексей подрался с одним из посетителей заведения. Причиной этому стали оскорбления со стороны мужчины в адрес Говорухина.

Подписчики Алексея отметили, что из жизни ушел действительно светлый и знаменательный для советского и российского кинематографа человек. В комментариях высказали свои соболезнования, рассказав, что по их мнению умер не только Говорухин, но и целая эпоху.