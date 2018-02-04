Просто "Cosmos Girls": Григорий Лепс основал поп-группу для своей дочери

Недавно 16-летняя Ева Лепс впервые выступила на сцене в составе нового коллектива. Звездный папа самостоятельно представил подчиненных на препати фестиваля "Жара" в Баку.

Григорий Лепс основал поп-группу "Cosmos Girls". Помимо Евы, в неё вошли 14-летняя Эден Голан, прославившаяся на шоу "Голос. Дети-5", а также её сверстница Саша Гинер, чей отец, Евгений Гинер, владеет футбольным клубом "ЦСКА". Первое выступление девочек было просто демонстрацией возможностей, а потому - непродолжительным.

Основатель поспешил подбодрить дочь и своих подопечных. Он с юмором заметил, что пел одну композицию целых 16 лет. Этой песней была "Натали". Энтузиазм Григория Лепса разделили и другие слушатели. Они радушно аплодировали "Cosmos Girls". Для начала карьеры музыкальный коллектив выбрал себе вполне масштабную платформу.

Впрочем, для Евы Лепс живые выступления не в новинку. В 2017 году она уже пела перед гостями фестиваля "Рождество на Розе Хутор". Любопытно, что старшую дочь Григорий Лепс так не балует. Исполнитель был весьма недоволен, когда Инга пришла попробовать свои силы на "Голос".