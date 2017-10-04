"Больше таких не будет": Башаров прокомментировал достижения Станислава Говорухина

Российский актер во время интервью выразил свою скорбь по поводу умершего режиссера. Он рассказал о своих взаимоотношениях с покойным.

Марат Башаров с грустью заявил, что вместе со Станиславом Говорухиным Россия лишилась целой эпохи отечественного кинематографа. "Больше таких не будет," - прокомментировал артист, назвав режиссера легендой и поистине великим человеком, который заслужил всеобщее уважение своими достижениями.

Марат Башаров вспоминает, что довольно много работал с усопшим. Одной из первых совместных работ стала картина "Ворошиловский стрелок". Актер отметил: Станислав Говорухин научил его многим премудростям профессии и часто приглашал в различные проекты. По словам Башарова, от известия о смерти учителя у него "подкосились ноги".

Официально о гибели Станислава Говорухина в четверг объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Слухи о плохом состоянии режиссера появились ещё в среду. Представители Говорухина поспешили опровергнуть неправдивую информацию. Однако политик не поправился от болезни и скончался на следующий день.