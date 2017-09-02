«Не обязательно 1-е место»: Олег Газманов поддержал российскую сборную на ЧМ-2018

Певец и композитор Олег Газманов назвал своих фаворитов Чемпионата мира по футболу этого года. Ими стала сборная России, которой он даже посвятил стих и записал видео.

В социальной сети Олег Газманов выразил недовольство вездесущим негативом в сторону российских спортсменов. Притом певец признал, что понимает его причину. Но Газманов настаивает на важности поддержки футболистов российской сборной в этом году, поскольку событие проходит в России, и игроки могут стать легендами, если успешно завершат матч. Первое место даже занимать не обязательно.

Для поднятия духа Олег Газманов также посвятил спортсменам стих, в котором ещё раз упомянул о важности ЧМ-2018 для всех россиян и попросил членов сборной не обращать на критику в СМИ и на телевидении внимание. В то же время сами россияне в комментариях поспешили упрекнуть певца тем, что российские футболисты давно играют только ради денег, но не ради престижа страны, как им кажется. Потому надеяться на какое-нибудь чудо не стоит.