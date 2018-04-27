Звезда сериала «Великолепный век» показала снимки округлившегося живота

Актриса Мерьем Узерли разместила в своем Instagram фотографии, на которых отчетливо виден округлившийся живот. Пользователи решили, что такими снимками звезда «Великолепного века» дает «прозрачные» намеки на свою беременность.

Мерьем Узерли стала популярной после сериала «Великолепный век». В нем актриса сыграла роль Хюррем Султан, жены Султана Сулеймана. Узерли стала любимицей многих зрителей, которые оценили талант и актерскую игру женщины. За ее жизнью продолжают следить и сейчас, спустя 4 года после завершения сериала.

В своем Instagram она разместила несколько фотографий, после которых Узерли стала вновь обсуждаемой личностью. Внимание к своей персоне актриса невольно привлекла своей фигурой. Пользователи рассмотрели у Мерьем Узерли округлившийся живот, от чего решили, что звезда беременна во второй раз.

Сама Мерьем Узерли не комментирует слухи, оставляя вопрос о своей возможной беременности открытым. Виктория Боня, которая заметила комментарии на странице Узерли, отметила «зоркий взгляд» русских женщин, высмеяв пользовательниц за их чрезмерную любопытность.