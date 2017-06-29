Светлана Светличная помирилась с сыном после длительной ссоры

Звезда фильма "Бриллиантовая рука" имела разногласия с сыном Алексеем Ивашовым из-за неподеленной квартиры, которая осталась от скончавшегося ранее Олега Ивашова.

Известная советская и российская актриса Светлана Светличная помирилась с сыном Ивашовым после длительной ссоры. Как стало известно, он согласился дать интервью одному из отечественных таблоидов и рассказал об отношениях в семье.

Наследник знаменитости признался, что недопонимания тянулись уже несколько лет - его мать была сильно на него обижена. Дело в том, что после смерти его брата Олега Ивашова осталась квартира. Светличная предложила старшему сыну забрать ее себе, а он передал ее дочери. Она же распорядилась о ее продаже, что и стало поводом для раздоров.

Тем не менее, за последнее время семье все же удалось наладить мирные отношения. Светлана Светличная также подтвердила этот факт и поделилась, что за это время многое в себе поменяла и теперь хочет быть рядом вместе со своими детьми и внуками.